Путин и Нетаньяху поговорили о терроризме и Украине

СЕГОДНЯ 15:34 2019-08-23T15:53:59+03:00

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23 августа 2019 года прошли телефонные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Предыдущий разговор политиков прошел 8 апреля, а личная встреча прошла в апреле. Как сообщает сайт Кремля, в этот раз политики обменялись мнениями по региональной повестке дня. Оба выразили заинтересованность в сохранении взаимодействия России и Израиля в Сирии и в вопросах борьбы с международным терроризмом.

Путин и Нетаньяху также обсудили укрепление сотрудничества двух государств в торгово-экономической сфере. В конце разговора премьер-министр Израиля рассказал российскому лидеру об итогах поездки на Украину. Это был первый официальный визит главы израильского правительства в эту страну за 20 лет. Встреча началась со скандала - жена Нетаньяху по пути на Украину поругалась с пилотом, а уже в Киеве выбросила приветственный каравай.

Как сообщал сайт kp.ru, 23 августа Владимир Путин также провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они также обсудили ситуацию в Сирии. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал начало диалога между лидерами России и Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU