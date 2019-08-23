СЕГОДНЯ 15:36 2019-08-23T15:44:54+03:00

Медведев заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в РФ возможен в перспективе Фото: REUTERS

Премьер-министр России подчеркнул, что при этом должен сохраняться уровень зарплаты

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что переход на четырехдневную рабочую неделю в РФ возможен в перспективе, но "не сию секунду"

Однако политик заявил, что при этом должна расти производительность труда и должен сохраняться уровень заработной платы.

- Нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, - пояснил Медведев.

При этом премьер заметил, что нужно учесть все нюансы, связанные с запросами работников и работодателей, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Минтруд даст оценку четырехдневной рабочей неделе до конца сентября текущего года. Эксперты уверены, что такой шаг приведет к падению ВВП примерно на 20 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU