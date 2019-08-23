СЕГОДНЯ 15:50 2019-08-23T16:18:21+03:00

Записи с "черных ящиков" аварийного A 321 зафиксировали признаки столкновения самолета со стаей птиц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После инцидента с птицами лайнер провел в воздухе полторы минуты

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В Межгосударственном авиационном комитете рассказали о результатах расшифровки "черных ящиков" судна А321, совершившего аварийную посадку на кукурузное поле.

Так, сообщается, что были зафиксированы признаки столкновения самолета со стаей птиц.

Более того, после инцидента с птицами лайнер провел в воздухе еще полторы минуты.

- Как показали предварительные расшифровки бортовых самописцев, столкновение со стаей произошло при отрыве от взлетной полосы, - сообщили "Интерфакс" в МАК.

Напомним, накануне эксперты МАК завершили изучения "черных ящиков".

Напомним, авиасудно Airbus A321 с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь 15 августа. На взлете в двигатели лайнера попали птицы. В результате инцидента один мотор отказал. Экипаж принял решение об экстренной посадке лайнера на кукурузное поле в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU