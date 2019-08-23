Записи с "черных ящиков" аварийного A 321 зафиксировали признаки столкновения самолета со стаей птиц
В Межгосударственном авиационном комитете рассказали о результатах расшифровки "черных ящиков" судна А321, совершившего аварийную посадку на кукурузное поле.
Так, сообщается, что были зафиксированы признаки столкновения самолета со стаей птиц.
Более того, после инцидента с птицами лайнер провел в воздухе еще полторы минуты.
- Как показали предварительные расшифровки бортовых самописцев, столкновение со стаей произошло при отрыве от взлетной полосы, - сообщили "Интерфакс" в МАК.
Напомним, накануне эксперты МАК завершили изучения "черных ящиков".
Напомним, авиасудно Airbus A321 с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь 15 августа. На взлете в двигатели лайнера попали птицы. В результате инцидента один мотор отказал. Экипаж принял решение об экстренной посадке лайнера на кукурузное поле в Подмосковье.
ИСТОЧНИК KP.RU
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