2019-08-23T16:07:51+03:00
Происшествия

В сейфе сотрудника продуктового магазина в Москве нашли «склад» оружия

Зачем москвич притащил на работу гранаты, пистолеты и ружье, не известно – мужчина в бегах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владельца оружия ищет полицияВладельца оружия ищет полицияФото: Евгения ГУСЕВА
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В одном из продуктовых магазинов Москвы на улице Маршала Федоренко сотрудники торговой точки сделали неожиданное открытие, когда заглянули в сейф бывшего сотрудника. Неделю назад администратор магазина был уволен. По неизвестной причине он так быстро скрылся, что даже не забрал свои вещи. Как раз эти вещи и вызвали вопросы сначала у бывших коллег, а потом у полиции.

Источник в правоохранительных органах сообщил "КП", что в ходе обысков в служебном помещении для сотрудников обнаружен «склад» оружия: патроны к разным типам пистолетов, четыре гранаты, два травматических пистолета, два пистолета Макарова, ружье, заглушки, патроны и другие боеприпасы.

Все это принадлежало 41-летнему мужчине. Полиция гадает, для каких целей он принес весь этот комплект в продуктовый магазин. Спросить объяснения у него тоже пока не удалось – экс-администратор в бегах. Его поисками заняты сотрудники МВД.

Какое оружие можно использовать в нашей стране, ранее рассказывал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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