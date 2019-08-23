«...И подождите еще месяца 3-4 выходить замуж»: Любовные письма Шостаковича проданы за 1 миллион рублей

СЕГОДНЯ 16:10 2019-08-23T16:11:01+03:00

Некоторое время спустя известный композитор делал новые попытки возобновить их общение, но балерина уже не была готова рисковать недавно обретенной семьей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Тайные письма композитора Дмитрия Шостаковича, адресованные балерине Большого театра Нине Ивановой продали на аукционе в Москве более, чем за миллион рублей.

Композитор познакомился с артисткой балета в 1933 году, на тот момент он уже был женат. Тем не менее, это не мешало композитору проявлять настойчивость, неоднократно предлагая Нине Ивановой вступить с ним в новый брак.

Спустя семь лет после знакомства их отношения прекратились - балерина вышла замуж за другого. Некоторое время спустя известный композитор делал новые попытки возобновить их общение, но балерина уже не была готова рисковать недавно обретенной семьей.

«Десять любовных писем Дмитрия Шостаковича и две телеграммы. Все письма в конвертах, прошедших почту. Адресованы артистке балета Большого театра Нине Павловне Ивановой (1916-1983). Ее дочь любезно предоставила информацию об отношениях матери с Дмитрием Шостаковичем» - говориться на сайте аукционного дома.

Стартовая цена лота с прилагаемой к нему фотографией Нины Ивановой в балете "Борис Годунов" составляла 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU