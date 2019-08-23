На памятники архитетуры запретят вешать кондиционеры и антенны

СЕГОДНЯ 16:20 2019-08-23T16:20:46+03:00

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Новый закон может запретить установку антенн и кондиционеров на фасадах зданий, зарегистрированных как культурное наследие. Документ был одобрен Правительством восьмого августа, а сегодня, 23 августа, был внесен на рассмотрение Госдумой.

В пояснительной записке говорится что запрету будет распространяться на здания, чей фасад также включен в Реестр культурного наследия РФ. Речь в законе идет о любы дополнительных технических сооружениях и их частях, выходящих за пределы помещения. Исключениями являются средства охраны и противопожарные сигнализации.

По действующему законодательству собственники или эксплуататоры не имеют права изменять облик здания, но использование дополнительных конструкций, вроде вентиляционных коробов никак не регламентировано.

Ранее kp.ru писал о докладе Мэра Москвы по расширению списка объектов культурно наследия столицы. В частности, в этом году были проведены большие восстановительные работы на ВДНХ.

ИСТОЧНИК KP.RU