2019-08-23T16:35:02+03:00
Политика

В Америке начали продавать футболки с Гренландией в составе США

Так республиканцы поддержали желание Дональда Трампа «сделать страну еще больше»
Иван НЕТРЕБКО
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Дания отказалась продать Гренландию, но США это не остановило. Фото: contribute.nrcc.orgДания отказалась продать Гренландию, но США это не остановило. Фото: contribute.nrcc.org
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На официальном сайте Национального комитета Республиканской партии США появилось объявление о продаже необычных футболок. На них изображена карта Америки, в которую включена Гренландия. Размерный ряд - от S до 3XL, цена - $25, но при желании пожертвование можно сделать и больше.

Акцию запустили в поддержку идеи президента США Дональда Трампа «сделать страну еще больше». В середине августа в The Wall Street Journal вышла статья, в которой со ссылке на источники сообщалось, что Трамп поручил помощникам узнать, есть ли возможность купить Гренландию. По его мнению, остров для Дании - обуза, а вот Штатам он был бы стратегически полезен, и выразил готовность платить за него по 600 млн долларов в год. Позже экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что такая тема обсуждалась.

Данный вопрос стал причиной отмены назначенной на сентябрь встречи президента США и премьер-министра Дании Метте Фредриксен - Трамп обиделся, что его предложение назвали абсурдом, вместо того, чтобы просто вежливо отказаться от сделки.

Кстати, это не первый случай, когда Америка пыталась купить Гренландию. В 1946 году это хотел сделать 33-й президент США Гарри Трумэн, но у него также ничего не вышло.

Ранее стало известно, что британская газета The Guardian «признала» Крым российским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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