2019-08-23T16:18:26+03:00
Общество

«Поездкой в целом доволен»: Губернатор Ямала 8 дней ездил по региону за рулем «Лады»

Дмитрий Артюхов преодолел 1200 километров и лично проверил состояние дорог в ЯНАО
Ирина СУХАНОВА
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Губернатор Дмитрий Артюхов проехал по дорогам Ямала 1200 километров. Фото предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО.Губернатор Дмитрий Артюхов проехал по дорогам Ямала 1200 километров. Фото предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО.
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился впечатлениями от 8-дневной поездки по восточной части региона. Глава округа сел за руль LADA XRAY и преодолел более 1200 километров. Губернатор посетил 11 населенных пунктов, в которых он общался с жителями.

- Результатом я в целом доволен. Теперь разговор с дорожниками будет строиться по-другому. У меня запротоколирована каждая кочка, - пошутил Дмитрий Артюхов, рассказывая журналистам об итогах поездки.

В путешествие с губернатором отправился директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков. Маршрут стартовал со строящейся из Салехарда в Надым дороги и протянулся по главной трассе округа, пересекающей шесть муниципалитетов ЯНАО.

Видеоотчеты о путешествии появлялись в аккаунтах губернатора в соцсетях. По итогам поездки популярность Артюхова как блогера выросла в разы: в одном только Инстаграме у губернатора появилось 4,5 тыс. новых подписчиков.

- Очевидно, что власть на местах должна больше работать с жителями, - отметил Дмитрий Артюхов на пресс-конференции по итогам поездки. - Не хватает, видимо, людям прямых и открытых площадок для общения с властью. Я сейчас думаю над тем, как эту ситуацию решать. Возможно, поручу чаще проводить встречи в подобном формате, чтобы главы активно использовали современные средства связи, те же прямые эфиры в социальных сетях.

Глава ЯНАО пообещал, что в ближайшие годы главная трасса Ямала обновится:

- Четыре года – это срок, который я перед собой ставлю, чтобы привести дорогу в порядок, - рассказал губернатор. - Это амбициозная задача, потому что протяжённость трассы с участками, на которых потребуются работы, - около тысячи километров. В любом случае, дороги – наш приоритет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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