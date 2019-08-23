В Тюменской области зафиксирован естественный прирост населения

СЕГОДНЯ 16:35 2019-08-23T16:35:25+03:00

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Естественный прирост населения, то есть превышение числа родившихся над числом умерших, зафиксирован в Тюменской области с января по июнь 2019 года - 8,7 тысяч человек. На 1000 жителей региона приходится 12 новорожденных — это лучший показатель по Уральскому федеральному округу. При этом в регионе в целом отмечается низкий показатель и числа умерших. Люди стали больше заботиться о здоровье, увеличилась продолжительность жизни. Получается, что население региона "прирастает" не за счет увеличившегося числа мигрантов, а за счет возросшего числа рождающихся малышей и выросшей продолжительности жизни.

Такими хорошими демографическими показателями могут похвастаться, помимо Тюмени, всего несколько регионов: Дагестан (14,5 тыс. человек), Чечня (9,2 тыс.), и ХМАО - Югра (5,2 тыс.)

Все это стало возможно благодаря ряду мер, которые приняли власти Тюменской области на местном уровне и сфере реализации нацпроектов: помощь многодетных семьям, повышение уровня жизни, привлечение инвестиций в регион,а значит, и увеличение роста налогов, которые идут на укрепление социальных сфер Тюменской области.

Так, совокупность сложившихся социально-экономических предпосылок, обозначивших высокое качество жизни в регионе обуславливает рост денежных доходов жителей Тюмени, в том числе работников малых предприятий и бюджетной сферы. Уровень безработицы в области в два раза ниже, чем в среднем по стране.

ИСТОЧНИК KP.RU