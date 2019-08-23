СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-23T17:06:28+03:00

В ГД заявили о поступлении новых данных о вмешательствах в дела России извне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в комиссию ГД по расследованию фактов вмешательства зарубежных государств во внутренние дела РФ поступили новые данные.

В ближайшее время в Государственной думе займутся их анализом и изучением.

- Надо сказать, что новые материалы и информация по вопросу работы комиссии поступают к нам в распоряжение, - подчеркнул Пискарев, пишет "ТАСС".

Он также заявил, что комиссия займется изучением и анализом этой информации, "новых данных и обстоятельств вмешательства иностранных государств" во внутренние дела России.

- При наличии оснований нами могут быть подготовлены и законодательные меры по защите нашего суверенитета, - подытожил Пискарев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова привела примеры вмешательства зарубежных СМИ во внутренние дела России. Об этом дипломат рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU