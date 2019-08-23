Ленинградская область готова принять первый форум «Балтика-Китай»

СЕГОДНЯ 16:40 2019-08-23T16:40:48+03:00

Он соберет на одной площадке бизнес- сообщество Европы и Азии и представителей власти региона

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17 сентября впервые распахнет свои двери бизнес- форум "Балтика- Китай", который соберет на одной платформе крупных представителей инвест-сообщества Европы, Азии и представителей власти Ленобласти. Как заявил губернатор региона Александр Дрозденко, Ленобласть находится в центре проекта северного Шелкового пути через Балтику и обладает большим потенциалом.

"Ленинградская область впервые проводит такой масштабный форум, подобных мероприятий на Северо-Западе еще не было, и мы рассчитываем, что форум станет традиционным», – отметил глава региона.

В планах форума — обсуждение вопросов создания инвестиционного климата, развития экспорта в регионе, перспективы ведения иностранного бизнеса на территории Ленобласти, возможности выхода на экспорт на рынки Китая и Европы, промышленной кооперации. В бирже деловых контактов примут участие представители российских, китайских и немецких компаний.

В числе приглашенных гостей бизнес-партнеры земли Мекленбург-Передняя Померания во главе с министром энергетики Кристианом Пегелем и главой государственной канцелярии Хайко Гойе, а также представители города Гамбург, бизнес-делегация компаний-членов Немецко-Российского Экономического Союза и представители китайских и российских компаний. Откроет форум губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

ИСТОЧНИК KP.RU