Ленинградская область готова принять первый форум «Балтика-Китай»
17 сентября впервые распахнет свои двери бизнес- форум "Балтика- Китай", который соберет на одной платформе крупных представителей инвест-сообщества Европы, Азии и представителей власти Ленобласти. Как заявил губернатор региона Александр Дрозденко, Ленобласть находится в центре проекта северного Шелкового пути через Балтику и обладает большим потенциалом.
"Ленинградская область впервые проводит такой масштабный форум, подобных мероприятий на Северо-Западе еще не было, и мы рассчитываем, что форум станет традиционным», – отметил глава региона.
В планах форума — обсуждение вопросов создания инвестиционного климата, развития экспорта в регионе, перспективы ведения иностранного бизнеса на территории Ленобласти, возможности выхода на экспорт на рынки Китая и Европы, промышленной кооперации. В бирже деловых контактов примут участие представители российских, китайских и немецких компаний.
В числе приглашенных гостей бизнес-партнеры земли Мекленбург-Передняя Померания во главе с министром энергетики Кристианом Пегелем и главой государственной канцелярии Хайко Гойе, а также представители города Гамбург, бизнес-делегация компаний-членов Немецко-Российского Экономического Союза и представители китайских и российских компаний. Откроет форум губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
ИСТОЧНИК KP.RU