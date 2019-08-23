Робот-собеседник Dasha заговорит как человек к 2025 году

СЕГОДНЯ 17:27 2019-08-23T17:27:47+03:00

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Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ сообщила о намерении сделать из робота Dasha полностью самостоятельного собеседника к 2025 году. На данный момент эта уникальная разработка российских учёных из Новосибирска уже умеет моделировать речь, максимально приближенную к естественной человеческой.

Компания Dasha AI, основанная в качестве стартапа в октябре 2018 года, уже сейчас имеет более 20 корпоративных клиентов в разных отраслях экономики: здравоохранение, страховое и банковское дело. Пятилетняя программа развития робота-собеседника нацелена на преодоление известного теста Алана Тьюринга, который определяет наличие искусственного интеллекта у машины.

По данным ТАСС, Dasha способна стать основным драйвером рынка Нейронет Национальной технологической инициативы, который в свою очередь нацелен на формирование лидерских позиций России в мире к 2035 году.

Как сообщалось ранее на сайте kp.ru, 22 августа стартовала ракета «Союз-2.1а» с человекоподобным роботом Федей в кресле командира корабля.

ИСТОЧНИК KP.RU