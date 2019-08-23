2019-08-23T17:11:47+03:00
Экономика

Китай введет пошлины на импорт из США на 75 миллиардов долларов

Также повысится налог на поставку американских автомобилей
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Такое решение было принято Китаем в ответ на введение Соединенными Штатами новых пошлинТакое решение было принято Китаем в ответ на введение Соединенными Штатами новых пошлинФото: REUTERS
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Власти Китая поднимут ввозные пошлины на продукцию из США на 10% и 5%. Общая стоимость американских импортных товаров в КНР составит более 75 миллиардов долларов.

Помимо обычных товаров, наименований которых в соответствующем списке находится больше 5000, повышение пошлин затронет и американскую автопромышленность - новый налог на ввоз в КНР автомобилей увеличится на 25% и на 5% на запчасти для них.

Такое решение было принято Китаем в ответ на введение Соединенными Штатами новых пошлин в 10% на ввоз в страну китайских товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов.

"Ошибочные действия США привели к дальнейшей эскалации торгово-экономических трений, самым серьезным образом подрывая интересы не только Китая и США, но и всего мира", — приводит ТАСС сообщение комитета по тарифам Госсовета КНР.

Новые тарифы на импорт вступят в силу с 1 сентября для обычного импорта и 15 декабря для автомобилей и их комплектующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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