2019-08-23T17:40:44+03:00
Спорт

Туктамышева включила в новую программу сразу два редких прыжка

В прошлом сезоне тройной аксель помимо россиянки исполняла только одна фигуристка [видео]
Иван НЕТРЕБКО
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Елизавета Туктамышева готовится удивить поклонников в новом сезонеЕлизавета Туктамышева готовится удивить поклонников в новом сезонеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева провела открытую тренировку, в ходе которой презентовала макет новой произвольной программы. 22-летняя спортсменка собирается исполнять сразу два тройных акселя, один из которых в комбинации с двойным. Еще один аксель фигуристка включила в короткую программу.

Тройной аксель - это сложнейший элемент в фигурном катании. В прошедшем сезоне Туктамышева исполняла только один такой прыжок в произвольной программе. Помимо нее на этот элемент решилась только японка Рика Кихира.

Кстати, до Туктамышевой в России никто из женщин не исполнял тройной аксель. Впервые на официальных соревнованиях фигурстка продемонстрировала данный элемент в 2015 году - как раз во время ставшего для нее золотым чемпионата мира.

Напомним, что сейчас во французском Куршевеле проходит первый этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Нашу страну на турнире представляют восемь спортсменов. Расписание трансляций ранее публиковал сайт kp.ru.

Новая произвольная программа Елизаветы Туктамышевой 2019/2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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