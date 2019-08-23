В Госдепе озвучили дату введения второго пакета санкций против РФ из-за "дела Скрипалей"

СЕГОДНЯ 17:36 2019-08-23T17:43:05+03:00

О намерении ввести новые ограничительные меры в отношении России США объявили в начале августа

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В США заявили, что в понедельник, 26 августа, вступит в силу второй пакет антироссийских санкций по "делу Скрипалей".

О намерении ввести новые ограничительные меры в отношении России США объявили в начале августа, говорится в опубликованном Госдепом документе.

Ранее Вашингтон потребовал от международных организаций не выдавать кредиты Москве. Более того сообщалось, что США введут дополнительные ограничения по экспорту в Россию ряда материалов, товаров и техники.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале августа этого года Госдепартамент объявил об официальном введении санкций в отношении России по «делу Скрипалей». Ограничительные меры вступили в силу 19 августа. Сообщалось, что новый пакет ограничительных мер Штатов против РФ предусматривает ряд исключений, которые касаются банковского сектора и торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU