2019-08-23T18:33:08+03:00
Общество

Умер Дэвид Кох, миллиардер и меценат, один из самых богатых людей мира

Основатель энергетической и химической корпорации Koch Industries - Дэвид Кох умер в 79 лет
Людмила КАЮМОВА
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С 2018 года Дэвид Кох снял с себя обязанности по руководству семейным бизнесомС 2018 года Дэвид Кох снял с себя обязанности по руководству семейным бизнесомФото: REUTERS
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На 79 году жизни умер Дэвид Кох. Он известен как основатель энергетической и химической корпорации Koch Industries. Его состояние оценивается в 42,4 миллиарда долларов. Он активно поддерживал медицинские исследования и представителей искусства в США. Так же он был известен как сторонник экономической политики, ориентированной на либертарианцев.

27 лет назад ему был поставлен диагноз «рак простаты» и врачи отмерили ему 5 лет. Однако воля к жизни, команда докторов и самые современные лекарства позволили ему преодолеть эту границу.

С 2018 года Дэвид Кох снял с себя обязанности по руководству семейным бизнесом и передал свои полномочия старшему брату Чарльзу. Сегодня он является председателем и главным исполнительным директором компании. Известие о кончине миллиардера передал в NBC Чарльз Кох.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что Бил Гейтс уступил первенство в списке самых богатых людей мира впервые за 7 лет. Однако сравнительное уменьшение его состояния связано с большими тратами на благотворительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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