Восьмилетний немец второй раз за неделю угнал машину и попал в аварию
Восьмилетний мальчик, угнавший родительский Volkswagen Golf, чтобы покататься по автобану со скоростью в 140 км/ч решил повторить свой "подвиг" спустя пару дней после первого инцидента. В этот раз не так удачно.
Парень из Города Зоест в округе Северный Рейн-Вестфалия в первый раз достиг скорости в 140 км/час. Страх заставил "угонщика" остановиться на обочине и ждать полицию с родителями, вторая поездка не обошлась одним испугом.
Снова угнав машину, мальчик ночью отправился на ту же скоростную магистраль A-44, ведущую в Дортмунд. Полностью игнорируя правила дорожного движения он постепенно разгонялся, достигнув почти максимальной для машины скорости 180 км/ч.
Пока полиция искала автомобиль, парень решил свернуть с федеральной трассы, но не справился с управлением. На повороте он врезался в прицеп припаркованного грузовика. К счастью, юный гонщик достаточно сбросил скорость, чтобы ремни безопасности спасли его жизнь. Машина серьезно пострадала, но мальчик остался совершенно невредим.
По словам матери, ребенок регулярно посещал картинг и катался на аттракционе с машинками, а также водил настоящий автомобиль на частной территории, сообщают РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU