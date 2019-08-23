2019-08-23T18:47:45+03:00
Общество

Восьмилетний немец второй раз за неделю угнал машину и попал в аварию

Первый опыт поездки на огромный скорости по автобану, видимо, ничему не научил немца
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Полностью игнорируя правила дорожного движения он постепенно разгонялся, достигнув почти максимальной для машины скорости в 180 км/чПолностью игнорируя правила дорожного движения он постепенно разгонялся, достигнув почти максимальной для машины скорости в 180 км/чФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Восьмилетний мальчик, угнавший родительский Volkswagen Golf, чтобы покататься по автобану со скоростью в 140 км/ч решил повторить свой "подвиг" спустя пару дней после первого инцидента. В этот раз не так удачно.

Парень из Города Зоест в округе Северный Рейн-Вестфалия в первый раз достиг скорости в 140 км/час. Страх заставил "угонщика" остановиться на обочине и ждать полицию с родителями, вторая поездка не обошлась одним испугом.

Снова угнав машину, мальчик ночью отправился на ту же скоростную магистраль A-44, ведущую в Дортмунд. Полностью игнорируя правила дорожного движения он постепенно разгонялся, достигнув почти максимальной для машины скорости 180 км/ч.

Пока полиция искала автомобиль, парень решил свернуть с федеральной трассы, но не справился с управлением. На повороте он врезался в прицеп припаркованного грузовика. К счастью, юный гонщик достаточно сбросил скорость, чтобы ремни безопасности спасли его жизнь. Машина серьезно пострадала, но мальчик остался совершенно невредим.

По словам матери, ребенок регулярно посещал картинг и катался на аттракционе с машинками, а также водил настоящий автомобиль на частной территории, сообщают РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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