Украинский телеканал NewsOne хотят лишить лицензии из-за телемоста с Россией

СЕГОДНЯ 18:28 2019-08-23T18:28:45+03:00

Телемост не состоялся, но одного Генпрокуратуре Украины хватило одного анонса. Фото: стоп-кадр видео

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Телемост Москва - Киев «России 1» и канала NewsOne под названием «Надо поговорить», запланированный на июль, так и не состоялся из-за поступающих угроз, но от проблем украинское СМИ это не избавило. Сначала Генпрокуратура возбудила дело за «покушение на совершение госизмены», а теперь телеканал хотят лишить лицензии. С соответствующей просьбой в суд собирается обратиться Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Ранее ведомство назначило внеплановую проверку канала. А до этого провайдер отключал NewsOne «за пропаганду России».

- Мы мониторили NewsOne, в том числе, во время выборов. Были зафиксированы признаки разжигания вражды в украинском обществе. Обращение в суд относительно аннулирования лицензии запланировано на 5 сентября, - сказал член Нацсовета по ТВ Сергей Костинский в эфире телеканала «Прямой».

Также он отметил, что во время предвыборной гонки СМИ регулярно грешили нарушениями.

- Единственный телеканал, демонстрировавший объективность, дававший нейтральную информацию обо всех участниках - телеканал общественного вещания «UA: Первый», - добавил Костинский.

ИСТОЧНИК KP.RU