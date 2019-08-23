В России намерены ввести правила движения для электросамокатов

СЕГОДНЯ 19:50 2019-08-23T19:50:32+03:00

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Подготовлен проект постановления Минтранса России о регулировании дорожного движения электромеханических транспортных средств (ЭМТС). В эту категорию входят электросамокаты, электробайки, гироскуторы, моноколеса, сегвеи. По словам начальника ГИБДД РФ Михаила Черникова, до конца 2019 года планируется завершить экспертное исследование по установлению правового статуса владельцев этого вида транспорта.

Такой ответ был получен на предложение Ярослава Нилова, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, о введении в Правила дорожного движения пунктов, связанных с вождением гироскутеров, моноколес и других видов индивидуального электротранспорта.

Изменения в ПДД по данному направлению сильно тормозятся сразу несколькими неразрешенными вопросами, сообщает "Интерфакс". Во-первых, непонятно по какому принципу классифицировать данные транспортные средства: по скоростному режиму или мощности двигателя. Во-вторых, не регламентировано использование средств индивидуальной защиты для пользователей ЭМТС. В-третьих, необходимо прописать правила использования электротранспорта на тротуарах, в парках, общественных открытых местах, а также способы их перевозки и хранения.

Ранее сайт kp.ru сообщал о первом штрафе, выписанном за опасную езду на электросамокате в Финляндии.

ИСТОЧНИК KP.RU