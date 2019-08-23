В Москве неизвестные внесли 800 000 рублей в банкомат купюрами "банка приколов"

СЕГОДНЯ 19:45 2019-08-23T19:51:10+03:00

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В Москве в одном из банкоматов "ЮниКредитБанка" было обнаружено 800 000 рублей купюрами "банка приколов".

Дело в том, что в четверг, 22 августа, в полицию обратился менеджер банка и рассказал, что накануне при пересчете денежных средств в головном офисе, были найдены 46 фальшивых купюр по 2000 рублей. Далее выяснилось, что в одном из банкоматов почти месяц находились купюры "банка приколов" на сумму 800 000 рублей.

Неизвестные внесли фальшивые деньги в банкомат, который сразу принял их. На данный момент полиция разыскивает мошенников и выясняет детали произошедшего, сообщил KP.RU собственный источник.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году в Барнауле банкомат принял полмиллиона рублей билетами "банка приколов". Терминал не распознал фальшивые пятитысячные купюры.

ИСТОЧНИК KP.RU