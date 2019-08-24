Иван Охлобыстин рассказал, почему не подхватил звёздную болезнь после сериала «Интерны»

СЕГОДНЯ 01:25 2019-08-24T01:04:05+03:00

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Знаменитый доктор Быков, актёр, режиссёр, сценарист и писатель Иван Охлобыстин навестил Радио «Комсомольская правда», подарил свою новую книгу «Записки упрямого человека» и откровенно рассказал нашим корреспондентам, как ему живётся после того, как на него обрушилась всенародная слава, когда его портреты появились и на троллейбусных остановках, и на самих автобусах, и его стали повсюду узнавать:

- Телевидение – это же как гвоздь в голову. Три раза в день в зрителя забивают сериал - две новые серии и одну старую. И тут уж хочешь не хочешь - актера узнают на улицах. Честно говоря, для меня это стало большим беспокойством. Мне не свойственна актерская гордыня в привычном понимании. Я учился на режиссерском, а у режиссеров и сценаристов гордыня своя - синдром бога. Сядешь в зале, смотришь, как на экране люди разговаривают, влюбляются, страдают, расходятся. А все это придумал ты два года назад, сидя на кухне и попивая мате…

То, что стали узнавать, да еще так явственно, как соседа, мне не нанесло внутреннего ущерба. Беспокойства - да, но я ведь осознаю, что зрители - это мои работодатели. Блин, они ведь меня жалуют своим временем личной жизни, то есть платят мне самую дорогую цену: смотрят на меня, в то время как могли бы пойти в гости или на лыжах кататься! Вот мы в Белоруссии сейчас снимаемся, а там есть улица типа нашего Арбата. Мне в художественную лавку надо, я собираю картины. Простенькие пейзажики современных художников, зимние, я люблю оттепель, такие вещи… А туда не зайти - людей очень много, будут узнавать. Жена и дети уж придумывали на меня медицинскую маску надеть - якобы я сопливый. Но потом Оксана сказала: «Нет, если он рот откроет, сразу пол-улицы сбежится с ним фотографироваться. И мы никуда больше не пойдем, ничего не съедим, ничего не посмотрим». Так что или мне нужно ходить в мотоциклетном шлеме, или вообще не посещать людные места.

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Писатель, сценарист, режиссер, актер и общественный деятель выпустил новую книгу - сборник «Записки упрямого человека. Быль». И рассказал о нем на радио «Комсомольская правда» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU