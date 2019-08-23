Минтранс РФ предложил изменить ПДД из-за гироскутеров и сегвеев

СЕГОДНЯ 21:15 2019-08-23T21:27:32+03:00

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Министерство транспорта РФ подготовило проект изменений в ПДД с учетом использования электроскутеров, сегвеев, моноколес и других новых видов транспорта.

Ранее замруководитель фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов направил запрос министру транспорта РФ Евгению Дитриху и главе ГИБДД с просьбой учесть в ПДД использование новых электромеханических средств передвижения.

Более того, МВД РФ планируется в текущем году завершить "исследование об определении административно-правового статуса участников дорожного движения, использующих ЭМТС", сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале августа в Минтрансе предложили создать сеть высокоскоростных магистралей в России. По мнению министра транспорта Евгения Дитриха, ВСМ очень хорошо работают на эффекте масштаба. Министр считает, что надо реализовывать сразу целый ряд проектов ВСМ.

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ИСТОЧНИК KP.RU