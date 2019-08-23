Глава ФРС оценил экономическую ситуацию в США
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл назвал в целом "благоприятной" экономическую ситуацию в Штатах.
При этом он не стал давать прогноза по учетной ставке.
- Несколько снизились инвестиции в развитие бизнеса и объем промышленного производства, - заявил Пауэлл.
Также он отметил, что в США "заметный рост числа новых рабочих мест и рост заработной платы обеспечили рост потребления и обеспечивают умеренные в целом темпы экономического роста", пишет "ТАСС".
Пауэлл не смог предложить, какое решение по вопросу об учетной ставке может принять Комитет по открытым рынкам на предстоящем в сентябре заседании.
- Мы проводим обзор нашей стратегии, имеющихся у нас средств и методов реагирования, - подытожил глава ФРС.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп раскритиковал ФРС за снижение базовой ставки. При этом политик отметил, что США все равно в выигрыше.
ИСТОЧНИК KP.RU