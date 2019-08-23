2019-08-23T21:56:30+03:00
В мире

Глава ФРС оценил экономическую ситуацию в США

При этом Джером Пауэлл не дал прогноза по учетной ставке
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава ФРС оценил экономическую ситуацию в СШАГлава ФРС оценил экономическую ситуацию в СШАФото: REUTERS
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Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл назвал в целом "благоприятной" экономическую ситуацию в Штатах.

При этом он не стал давать прогноза по учетной ставке.

- Несколько снизились инвестиции в развитие бизнеса и объем промышленного производства, - заявил Пауэлл.

Также он отметил, что в США "заметный рост числа новых рабочих мест и рост заработной платы обеспечили рост потребления и обеспечивают умеренные в целом темпы экономического роста", пишет "ТАСС".

Пауэлл не смог предложить, какое решение по вопросу об учетной ставке может принять Комитет по открытым рынкам на предстоящем в сентябре заседании.

- Мы проводим обзор нашей стратегии, имеющихся у нас средств и методов реагирования, - подытожил глава ФРС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп раскритиковал ФРС за снижение базовой ставки. При этом политик отметил, что США все равно в выигрыше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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