СЕГОДНЯ 22:01 2019-08-23T22:24:18+03:00

Волкер рассказал о готовности США присоединиться к "нормандскому формату" Фото: REUTERS

Он заявил, что Штаты "хорошо взаимодействуют" со всеми участниками этих переговоров

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Специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер подчеркнул, что Штаты готовы присоединиться к "нормандскому формату".

Также он заявил, что США "хорошо взаимодействует" со всеми участниками этих переговоров. При этом Волкер подчеркнул, что США не настаивают на прямом участии в переговорах.

- Если есть необходимость для более широкого формата, мы готовы подключиться, - заявил дипломат.

Волкер назвал главной преградой на пути к успеху - "отсутствие политической воли" у российского руководства выполнять обязательства по условиям Минских соглашений, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает в августе на полноформатную встречу представителей МИД стран нормандского формата. Переговоры лидеров государств должны состояться осенью, считает президент Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU