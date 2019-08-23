2019-08-23T22:24:18+03:00
В мире

Волкер рассказал о готовности США присоединиться к "нормандскому формату"

Он заявил, что Штаты "хорошо взаимодействуют" со всеми участниками этих переговоров
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Волкер рассказал о готовности США присоединиться к "нормандскому формату"Волкер рассказал о готовности США присоединиться к "нормандскому формату"Фото: REUTERS
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Специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер подчеркнул, что Штаты готовы присоединиться к "нормандскому формату".

Также он заявил, что США "хорошо взаимодействует" со всеми участниками этих переговоров. При этом Волкер подчеркнул, что США не настаивают на прямом участии в переговорах.

- Если есть необходимость для более широкого формата, мы готовы подключиться, - заявил дипломат.

Волкер назвал главной преградой на пути к успеху - "отсутствие политической воли" у российского руководства выполнять обязательства по условиям Минских соглашений, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает в августе на полноформатную встречу представителей МИД стран нормандского формата. Переговоры лидеров государств должны состояться осенью, считает президент Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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