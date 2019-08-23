Чувашия закупила 30 спецавтомобилей для доставки в больницы пожилых сельчан

СЕГОДНЯ 22:18 2019-08-23T22:18:12+03:00

Специальные автомобили будут доставлять пожилых сельчан в медучреждения на обследование. Фото предоставлено пресс-службой администрации главы Чувашской Республики.

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В Чувашию поступили 30 новых машин, купленных для центров социального обслуживания населения. Автомобили предназначены для пожилых жителей отдаленных регионов, которым сложно самим добираться в медицинские учреждения. Машины оборудованы всем необходимым оборудованием для маломобильных пассажиров: спецподъемниками, ремнями безопасности, кнопками экстренной связи с водителем, тахографами и системой ГЛОНАСС.

Ключи от нового спецтранспорта представителям социальных центров вручили 23 августа в Чебоксарах. Во время торжественно церемонии председатель кабинета министров Чувашской республики Иван Моторин отметил, что автомобили были приобретены в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. На покупку спецтранспорта из федерального бюджета были выделены 43,7 млн рублей в рамках проекта «Старшее поколение».

- Вы знаете, что стоит задача довести среднюю продолжительность жизни до 78 лет, а без должного медицинского и социального обслуживания людей старшего возраста этого будет тяжело достичь, - подчеркнул Иван Моторин. - Эти автомобили направят, в первую очередь, в сельскую местность.

Машины будут отвозить пожилых пациентов в районные медучреждения для диспансеризации. В 2020 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» Минздрав Чувашии начнет проводить дополнительные обследования здоровья сельских жителей старше 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU