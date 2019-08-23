2019-08-23T22:52:02+03:00
Общество

Главу налоговой инспекции Южного округа Москвы арестовали за взятку

Мария Андреянова пробудет под арестом до 21 октября
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Главу налоговой инспекции Южного округа Москвы арестовали за взяткуГлаву налоговой инспекции Южного округа Москвы арестовали за взяткуФото: Архив "КП"
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В пятницу, 23 августа, московский Пресненский суд арестовал до 21 октября начальника инспекции Федеральной налоговой службы по Южному округу столицы Марию Андреянову. Ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

При этом подробностей данного уголовного дела в отношении госслужащей в суде не уточнили.

- Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андреяновой Марии Эдуардовны, обвиняемой в совершении преступления, сроком на один месяц 29 суток, то есть до 21 октября, - подчеркнула судья, пишет "ТАСС".

К слову, ранее Следственное управление СК РФ по Москве просило суд арестовать начальника инспекции.

Марии Андреяновой грозит наказание, по которой предусматривает до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы полученной взятки.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле этого года в Москве арестовали экс-начальника ФСБ, который курировали российские банки. Полковника Кирилла Черкалина подозревали в получении взятки в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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