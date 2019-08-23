Турецкая полиция задержала сотрудников отеля в Бодруме, где пострадала девочка из России

23 Авг. 23:15 2019-08-23T23:22:09+03:00

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Турецкая полиция задержала сотрудников отеля Sunhill в Бодруме, где пострадала 12-летняя девочка из России, они сейчас находятся под подпиской о невыезде.

Об этом сообщила пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова, уточнив, что дело о несчастном случае в бассейне гостиницы направлено на рассмотрение в прокуратуру Бодрума.

«Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде", - приводит ее слова РИА Новости.

Отмечается, что о расследовании российское посольство было проинформировано письмом от заместителя губернатора провинции Мугла в ответ на запрос генконсульства в Анталье.

Напомним, как писал сайт kp.ru, школьница отдыхала в Турции вместе с родителями. 18 августа руку девочку затянуло в дренажную трубу, когда она плавала в бассейне. Спасти ребенка удалось только благодаря помощи постояльцев отеля. Сейчас девочка находится в больнице города Денизли, в сознание пока не пришла. По словам турецких медиков, у нее тяжелые повреждения мозга и печени.

ИСТОЧНИК KP.RU