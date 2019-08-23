2019-08-23T23:22:09+03:00
Происшествия

Турецкая полиция задержала сотрудников отеля в Бодруме, где пострадала девочка из России

Дело о несчастном случае в бассейне отеля Sunhill расследует городская прокуратура
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Тот самый бассейн в городе Бодрум. Фото: официальный сайт отеля SunhillТот самый бассейн в городе Бодрум. Фото: официальный сайт отеля Sunhill
Изменить размер текста:

Турецкая полиция задержала сотрудников отеля Sunhill в Бодруме, где пострадала 12-летняя девочка из России, они сейчас находятся под подпиской о невыезде.

Об этом сообщила пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова, уточнив, что дело о несчастном случае в бассейне гостиницы направлено на рассмотрение в прокуратуру Бодрума.

«Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде", - приводит ее слова РИА Новости.

Отмечается, что о расследовании российское посольство было проинформировано письмом от заместителя губернатора провинции Мугла в ответ на запрос генконсульства в Анталье.

Напомним, как писал сайт kp.ru, школьница отдыхала в Турции вместе с родителями. 18 августа руку девочку затянуло в дренажную трубу, когда она плавала в бассейне. Спасти ребенка удалось только благодаря помощи постояльцев отеля. Сейчас девочка находится в больнице города Денизли, в сознание пока не пришла. По словам турецких медиков, у нее тяжелые повреждения мозга и печени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После заявлений Трампа и главы ФРС рухнули ключевые индексы США
Макрон: «Капитализм деградировал и сошел с ума»
Главу налоговой инспекции Южного округа Москвы арестовали за взятку
Mastercard заявила об утечке данных 90 тысяч клиентов
Чувашия закупила 30 спецавтомобилей для доставки в больницы пожилых сельчан
Волкер рассказал о готовности США присоединиться к "нормандскому формату"
Глава ФРС оценил экономическую ситуацию в США
Минтранс РФ предложил изменить ПДД из-за гироскутеров и сегвеев
Трамп порекомендовал американским компаниям уходить с китайского рынка
Объявлена дата первого полета «Союза-2.1а» с экипажем
Эрдоган планирует посетить РФ 27 августа
Умер режиссер Михаил Ведышев, автор фильма «Кому на Руси жить»
В России намерены ввести правила движения для электросамокатов
В Москве неизвестные внесли 800 000 рублей в банкомат купюрами "банка приколов"
Дисквалифицированный за кокаин хоккеист Кузнецов вернет медаль чемпионата мира-2019
МИД РФ потребовал разобраться с вандалами, осквернившими памятник маршалу Коневу в Праге
Сирийская армия освободила от террористов север провинции Хама
Восьмилетний немец второй раз за неделю угнал машину и попал в аварию
Украинский телеканал NewsOne хотят лишить лицензии из-за телемоста с Россией
Умер Дэвид Кох, миллиардер и меценат, один из самых богатых людей мира
В Минспорта РФ заявили, что ситуация с Кузнецовым не скажется на работе Федерации хоккея России
СМИ: В Берлине велосипедист застрелил прохожего
В Госдепе озвучили дату введения второго пакета санкций против РФ из-за "дела Скрипалей"
Робот-собеседник Dasha заговорит как человек к 2025 году