2019-08-23T23:46:21+03:00
Политика

Макрон: «Капитализм деградировал и сошел с ума»

Президент Франции на встрече с бизнесменами в Елисейском дворце призвал изменить систему международных отношений
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Франции Эмманюэль МакронПрезидент Франции Эмманюэль МакронФото: REUTERS
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Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в пятницу перед бизнесменами Елисейском дворце, призвал после саммита «Большой двадцатки» пересмотреть систему международных отношений, поскольку прежняя модель, по его мнению, безнадежно устарела.

Он подчеркнул, что к работе по выработке новой модели мировой системы отношений должны присоединиться французские и европейские предприниматели, а также «международные организации, функционирование которых должно быть пересмотрено во взаимной увязке».

«Модель, которую предстоит разработать, не будет означать, что нынешняя система рыночной экономики перестанет работать. Однако нельзя не признать, что эта модель заржавела в результате того, что деградировала сама система демократии», - заявил президент Франции.

«Сам капитализм деградировал и сошел с ума, потому что мы сами же порождаем те проявления неравенства, урегулировать которые мы потом не в состоянии», - приводит его слова агентство France Presse.

Напомним, как писал сайт kp.ru, саммит «Большой двадцатки» пройдет во французской Биаррице 24 – 26 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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