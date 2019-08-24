США решили открыть в Гренландии свое генконсульство
Госдепартамент США в пятницу, 23 августа, направил в конгресс письмо с предложением открыть в Гренландии американское генеральное консульство, сообщает агентство Associated Press.
Причем в письме внешнеполитического ведомства необходимость открытия дипломатической миссии на острове, который имеет права широкой автономии в составе Королевства Дания, объясняется планами расширения присутствия Соединенных Штатов в Арктике.
Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность и целесообразность приобретения этого крупнейшего в мире острова. Позже желание президента «купить Гренландию» подтвердили в Белом доме.
Эта новость возмутила датских политиков, они категорически отвергли возможность продажи острова Штатам. Представители Гренландии тоже отказались даже обсуждать этот вопрос.
ИСТОЧНИК KP.RU