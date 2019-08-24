В Интернете обсуждают видео с тенью многоножки

СЕГОДНЯ 03:25 2019-08-24T03:42:24+03:00

Тень от многоножки во много раз больше нее самой Фото: Кадр видео

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В соцсетях набирает популярность забавное видео «Тень многоножки», на котором запечатлена шагающая, как отряд крохотных солдатиков, маленькая сороконожка. При этом членистоногое насекомое отбрасывает тень, во много раз больше него самого, и очень напоминающую крупную толстую мышь с усиками.

Меньше чем за сутки этот ролик только в Twitter набрал свыше шести с половиной тысяч просмотров, причем видеозапись быстро разошлась и по другим интернет-ресурсам.

Пользователи активно обсуждают «модельную походку» многоножки. Один из комментаторов назвал ее «многоногим слонопотамом», а другой – «сложной многоходовочкой». Кому-то она напоминает группу охотников, несущих мамонта, кому-то – муравьев, которые тащат макаронину, а кому-то кажется похожей на швейную машинку. Но все сходятся в одном: видео очень забавное.

Тень многоножки..

ИСТОЧНИК KP.RU