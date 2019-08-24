Военные США уже знают о новом ракетном запуске в КНДР

СЕГОДНЯ 05:15 2019-08-24T05:28:13+03:00

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Американские военные сообщили, что уже в курсе нового ракетного испытания баллистической ракеты в Северной Корее, и внимательно наблюдают за ракетными пусками в КНДР.

«Мы уведомлены о ракетном пуске Северной Кореи сегодня утром в Японское море, будем продолжать следить за ситуацией и проводим тесные консультации с нашими южнокорейскими и японскими союзниками», - заявил в беседе с ТАСС официальный представитель командования войск США в Южной Корее полковник Ли Питерс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее представители Токио сообщили, что Пхеньян снова запустил по крайней мере одну ракету в сторону Японского моря, причем в стране Восходящего Солнца убеждены, что КНДР в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН провела очередные испытания баллистической ракеты малой дальности.

Позже в Сеуле тоже заявили об обеспокоенности новыми ракетными запусками у северных соседей. Южная Корея призвала КНДР «воздержаться от действий, ведущих к эскалации напряженности».

ИСТОЧНИК KP.RU