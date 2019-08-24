Лукашенко рассказал, что Зеленский просил у Белоруссии поддержки

СЕГОДНЯ 05:42 2019-08-24T05:50:12+03:00

Глава белорусского государства не уточнил, какая именно помощь нужна была президенту Украины

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что когда он разговаривал по телефону с новым украинским коллегой Владимиром Зеленским, тот просил «какой-то поддержки» для Незалежной.

Об этом глава белорусского государства рассказал во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом в пятницу, 23 августа, говоря об отношениях с соседями.

«У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Зеленским). Они просили какой-то поддержки», - приводит слова Александра Лукашенко ТАСС.

О какой именно поддержке шла речь, он уточнять не стал.

Напомним, как писал сайт kp.ru, телефонная беседа лидеров двух стран состоялась в конце июля. Тогда Владимир Зеленский пригласил президента Белоруссии посетить Киев с визитом, а Александр Лукашенко в ответ пригласил главу Украины приехать в Минск «в любое время и в любом формате».

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ИСТОЧНИК KP.RU