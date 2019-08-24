2019-08-24T05:50:12+03:00
Политика

Лукашенко рассказал, что Зеленский просил у Белоруссии поддержки

Глава белорусского государства не уточнил, какая именно помощь нужна была президенту Украины
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Белоруссии Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр ЛукашенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что когда он разговаривал по телефону с новым украинским коллегой Владимиром Зеленским, тот просил «какой-то поддержки» для Незалежной.

Об этом глава белорусского государства рассказал во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом в пятницу, 23 августа, говоря об отношениях с соседями.

«У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Зеленским). Они просили какой-то поддержки», - приводит слова Александра Лукашенко ТАСС.

О какой именно поддержке шла речь, он уточнять не стал.

Напомним, как писал сайт kp.ru, телефонная беседа лидеров двух стран состоялась в конце июля. Тогда Владимир Зеленский пригласил президента Белоруссии посетить Киев с визитом, а Александр Лукашенко в ответ пригласил главу Украины приехать в Минск «в любое время и в любом формате».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лукашенко – о Зеленском: Молодой, еще неопытный, но я был когда-то еще моложе

Владимир Зеленский возглавил Украину в 41 год, а Александр Лукашенко стал президентом Беларуси в 39 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Банка Англии предложил заменить доллар другой резервной валютой
Военные США уже знают о новом ракетном запуске в КНДР
Полиция Норвегии считает, что соратника Ассанжа искать бессмысленно, он утонул
CNN: Трамп не хочет ехать во Францию на саммит G7
В Интернете обсуждают видео с тенью многоножки
США решили открыть в Гренландии свое генконсульство
КНДР опять запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
Китай обложил повышенными пошлинами товары из США на $75 млрд
В Финляндии создали духи с запахом человеческого пота
Иван Охлобыстин рассказал, почему не подхватил звёздную болезнь после сериала «Интерны»
Иван Охлобыстин заявил, что считает женщин «слабее умом», чем мужчины
Иван Охлобыстин рассказал, почему на самом деле перестал быть священником
Трамп объявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая на 15%
В США от болезни, вызванной курением электронной сигареты, скончался человек
После заявлений Трампа и главы ФРС рухнули ключевые индексы США
Макрон: «Капитализм деградировал и сошел с ума»
Турецкая полиция задержала сотрудников отеля в Бодруме, где пострадала девочка из России
Главу налоговой инспекции Южного округа Москвы арестовали за взятку
Mastercard заявила об утечке данных 90 тысяч клиентов