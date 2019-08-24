2019-08-24T08:16:05+03:00
Политика

Экс-советник Трампа сомневается в психическом здоровье Президента США

Энтони Скарамуччи думает, что душевное здоровье главы Белого дома только будет ухудшаться
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент США нередко удивляет общественность своими заявлениямиПрезидент США нередко удивляет общественность своими заявлениямиФото: REUTERS
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Бывший директор Белого дома по коммуникациям и советник Дональда Трампа Энтони Скарамуччи в интервью MarketWatch сделал заявление о психическом здоровье Президента США. Это по мнению бывшего сторонника американского лидера может помешать ему избираться на второй срок. В частности, Скарамуччи очень удивили слова Трампа о его избранности и о том, что он считает себя «королем Израиля».

Положение дел, предполагает Советник Президента США, будет только ухудшаться.

Во врем работы в Белом Доме Скарамуччи был ярым сторонником Дональда Трампа. Поддерживал его и даже приветствовал «смелость президента» в решении вопроса китайско-американских торговых связей. В Америке экс-советника Трампа называли «самым верным другом из всех». Теперь Скарамуччи заявляет, что многие поступки действующего Президента ему не понятны и объясняются «психической нестабильностью и демагогией». Хотя он не исключает, что часть высказывания главы Белого дома всего-лишь шутка.

Президент США нередко оказывается центре международных скандалов. Например, когда погладил Королеву Елизавету по спине, или когда всерьез заявил, что хочет купить Гренландию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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