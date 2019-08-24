Самолет Москва – Симферополь вернулся в Шереметьево по техническим причинам

СЕГОДНЯ 08:18 2019-08-24T08:18:45+03:00

Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Шереметьево по техническим причинам Фото: Иван ВИСЛОВ

Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал

Изменить размер текста: A A

Утром в субботу, 24 августа, самолет Airbus 320, выполнявший рейс Москва – Симферополь, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево по техническим причинам.

«Лайнер А320 рейса 1650 Москва - Симферополь вернулся после взлета в аэропорт Шереметьево», - передает ТАСС слова собеседника, который отметил, что посадка лайнера прошла в штатном режиме и никто из пассажиров не пострадал.

Сколько человек находилось на борту пока не сообщается.

Напомним, что 15 августа самолет Airbus A321, также следующий рейсом Москва- Симферополь, с 226 пассажирами совершил экстренную посадку на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский. Причиной инцидента стало попадание чайки в двигатели лайнера, в результате чего один мотор отказал. Экипаж принял решение об экстренной посадке воздушного судна, благодаря слаженным действиям бортпроводников и пилотов никто из пассажиров не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU