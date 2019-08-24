2019-08-24T08:18:45+03:00
Происшествия

Самолет Москва – Симферополь вернулся в Шереметьево по техническим причинам

Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Шереметьево по техническим причинамВылетевший в Симферополь самолет вернулся в Шереметьево по техническим причинамФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Утром в субботу, 24 августа, самолет Airbus 320, выполнявший рейс МоскваСимферополь, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево по техническим причинам.

«Лайнер А320 рейса 1650 Москва - Симферополь вернулся после взлета в аэропорт Шереметьево», - передает ТАСС слова собеседника, который отметил, что посадка лайнера прошла в штатном режиме и никто из пассажиров не пострадал.

Сколько человек находилось на борту пока не сообщается.

Напомним, что 15 августа самолет Airbus A321, также следующий рейсом Москва- Симферополь, с 226 пассажирами совершил экстренную посадку на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский. Причиной инцидента стало попадание чайки в двигатели лайнера, в результате чего один мотор отказал. Экипаж принял решение об экстренной посадке воздушного судна, благодаря слаженным действиям бортпроводников и пилотов никто из пассажиров не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24