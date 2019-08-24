Обладатель прав на ждуна передумал требовать от Wildberries 5,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:41 2019-08-24T09:02:57+03:00

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У популярного в Рунете образа ждуна есть свой правообладатель. Это компания «Си Ди Лэнд контакт» тщательно следит, чтобы образ серого безногого существа вдруг кто-то не использовал в тайне от них, не заплатив правообладателям деньги. В июне представители фирмы увидели, что игрушки с изображением их знака активно продают в интернет-магазине Wildberries и подали иск в суд на 5,2 миллиона рублей.

Однако, спустя два месяца почему-то передумали. Арбитражный суд Московской области прекратил производство по иску компании. Информация об этом появилась на портале «Электронное правосудие». Причины, почему правообладатель передумал, не известны.

До этого компания «Си Ди Лэнд контакт» успешно выиграла суд у почтовиков за рекламу с изображением ждуна на 25 тысяч рублей. А клуб «Спартак», отличившийся также использованием образа, заплатил больше двух миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU