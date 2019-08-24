США оштрафовали Deutsche Bank за причастность к коррупционной схеме

СЕГОДНЯ 08:46 2019-08-24T08:46:56+03:00

Немецкий банк согласились выплатить штраф, не признавая и не отрицая обвинений со стороны Вашингтона

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Соединённые Штаты оштрафовали немецкое кредитно-финансовое учреждение Deutsche Bank на 16,2 миллиона долларов за нарушение американского закона о коррупции за рубежом. Об этом сообщает федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), занимающейся надзором и регулированием американского рынка ценных бумаг.

По версии SEC, в период с 2006 по 2014 годы немецкий банк нанимал родственников должностных лиц из государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также из России в целях оказать «неподобающее влияние» на них для «достижения успеха» в инвестиционно-банковском бизнесе.

Американские власти заявляют, что сотрудники немецкого банка фабриковали записи, скрывая «коррупционную направленность» практики приема на работу. Таким образом, родственники должностных лиц начинали карьеру в кредитно-финансовом учреждении, обходя все строгие процедуры отбора.

Deutsche Bank согласился выплатить наложенный штраф, но без признания или отрицания правонарушений.

Напомним, в апреле этого года иск против немецкого банка подал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, члены его семьи и группа компаний Trump Organization подали. Они требуют запретить Deutsche Bank предоставлять информацию об их финансах в Конгресс США.

ИСТОЧНИК KP.RU