2019-08-24T09:49:57+03:00
Наука

Стыковку корабля «Союз МС-14» решили отложить

После того, как космический корабль не смог совершить стыковку к МКС, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин приедет в центр управления полетами
Юлия САЛЬНИКОВА
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Корабль «Союз МС-14» не смог состыковаться с МКС в назначенное время в 8.30. Как сообщили в центре управления полетами, в субботу 24 августа повторную попытку проводить больше не будут. В связи с нештаной ситуацией в ЦУП приедет глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, где специалисты уже проводят совещание по поводу неудавшейся пока стыковки.

Напомним, в 8.30, когда корабль должен был состыковаться со станцией, он находился от нее на расстоянии ста метров.

На какой день намечено сближение пока не известно. Напомним, на борту космического корабля нет людей.

В космос 22 августа отправился человекоподобный робот Федор, который призван помогать космонавтам. Он изначально был разработан как робот-спасатель. Возвращение корабля «Союз МС-14» назначено на 6 сентября. Таким образом робот пробудет в космосе почти две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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