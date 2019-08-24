2019-08-24T10:06:36+03:00
Общество

Список необходимых прививок для школьников опубликовал Роспотребнадзор

В ведомстве отметили, что своевременная вакцинация поможет ребенку успешно учиться и не пропускать занятия. Публикуем список необходимых прививок для школьников
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьниковРоспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Роспотребнадзор напомнил родителям о важности своевременной вакцинации и ревакцинации детей школьного возраста. В ведомстве составили список необходимых прививок для поступающих в первый класс, который опубликовали на официальном сайте.

«Приходя в первый класс, дети попадают в новую, необычную для них среду, подвергаются высокой интеллектуальной и эмоциональной нагрузке, испытывают стресс и проходят сложный период адаптации, всё это ослабляет иммунитет», — говорится в опубликованном сообщении, в котором подчеркивается особый риск развития инфекционных заболеваний именно в этот стрессовый для ребенка период.

В ведомстве отмечают, что своевременная вакцинация помогает не только защитить ребенка, но помогает предотвратить пропуск школьных занятий, а родителям отсутвие на работе.

В соответствии со списком Роспотребнадзора, к 6-7 годам ребёнок должен быть привит от следующих заболеваний:

- Туберкулёз - 1 прививка

- Пневмококковая инфекция - 3 прививки

- Гемофильная инфекция тип b - 3 прививки

- Гепатит В - 3 прививки

- Грипп - Ежегодно

- Полиомиелит - 5 прививок

- Коклюш, дифтерия, столбняк - 4 прививки

- Корь, эпидемический паротит, краснуха - 1 прививка

Перед поступлением в школу и в школьные годы необходима ревакцинация от коклюша, столбняка, дифтерии, кори, эпидемическиого паротита, краснухи, и гриппа.

Ранее сайт kp.ru, рассказывал о пяти прививках, которые важно сделать взрослым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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