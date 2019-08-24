Трамп заявил, что Ким Чен Ын «любит проводить ракетные испытания»
Лидер КНДР Ким Чен Ын «любит проводить ракетные испытания», но Вашингтон никогда не запрещал испытывать ракеты малой дальности. Соответствующие заявление сделал Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, напомнив о состоявшихся накануне американских испытаниях.
«Он любит испытывать ракеты. Но мы никогда не запрещали ракеты малой дальности… Многие страны испытывают ракеты. Мы испытали одну большую (ракету) недавно, если вы заметили», - сказал американский лидер.
Глава Белого дома отметил, что у него с северокорейским лидером «хорошие отношения». «Ким Чен Ын довольно откровенен со мной, как мне кажется», - заявил Трамп
Однако американский президент добавил, что такие доверительные отношения «всегда могут поменяться».
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее представители Токио сообщили, что Пхеньян запустил по крайней мере одну ракету в сторону Японского моря. Позже военные США заявил, что уже знают о новом ракетном запуске в Северной Корее.
ИСТОЧНИК KP.RU