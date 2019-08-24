Трамп заявил, что Ким Чен Ын «любит проводить ракетные испытания»

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-24T10:20:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Лидер КНДР Ким Чен Ын «любит проводить ракетные испытания», но Вашингтон никогда не запрещал испытывать ракеты малой дальности. Соответствующие заявление сделал Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, напомнив о состоявшихся накануне американских испытаниях.

«Он любит испытывать ракеты. Но мы никогда не запрещали ракеты малой дальности… Многие страны испытывают ракеты. Мы испытали одну большую (ракету) недавно, если вы заметили», - сказал американский лидер.

Глава Белого дома отметил, что у него с северокорейским лидером «хорошие отношения». «Ким Чен Ын довольно откровенен со мной, как мне кажется», - заявил Трамп

Однако американский президент добавил, что такие доверительные отношения «всегда могут поменяться».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее представители Токио сообщили, что Пхеньян запустил по крайней мере одну ракету в сторону Японского моря. Позже военные США заявил, что уже знают о новом ракетном запуске в Северной Корее.

ИСТОЧНИК KP.RU