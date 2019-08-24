Бизнес-партнер Трампа передавал ФБР и ЦРУ российские военные данные

СЕГОДНЯ 10:21 2019-08-24T10:26:56+03:00

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Деловой партнер Президент США оказался информатором спецслужб. Это подтвердили данные, поступившие в федеральную базу суда Нью-Йорка. Речь о предпринимателе Феликсе Сэтерсе.

Американский бизнесмен российского происхождения поддерживал деловые отношения с Дональдом Трампом, а параллельно сообщал в ФБР и ЦРУ данные о России. Это была не только информация, связанная с деятельностью крупнейших предпринимателей страны, но и военные данные, сообщает ТАСС.

Разбирательства в отношении Сэтера начались еще в 1998 году. В 2009 году прокурор Восточного округа штата Нью-Йорк Бентон Кэмпбелл предоставил документы об активном сотрудничестве бизнесмена со спецслужбами. При этом он попросил смягчить приговор, поскольку бизнесмен признался в ряде преступлений и "сыграл ключевую роль" в двух разбирательствах о мошенничестве, связанных с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU