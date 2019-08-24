Путин предложил дать право шахтерам на досрочный выход на пенсию

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-24T10:37:53+03:00

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Работникам угольной промышленности Президент Владимир Путин предлагает дать право досрочного выхода на пенсию. Поручение глава страны дал после встречи с руководителями угледобывающих регионов. Речь в первую очередь идет о профессиях: мастера буровой установки и бурового мастера, машиниста электровоза и машиниста, работающего на монорельсе. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Напомним, Владимир Путин призвал глав угледобывающих регионов поработать над условиями жизни шахтеров и их семей, создавать школы, детсады, развивать инфраструктуру. Отдельный вопрос встречи – вопросы безопасности в шахтах.

Президент подчеркнул, что рост угледобычи должен идти в ногу с «активным внедрением современных технологий». Особое внимание по его мнению следует уделять вопросам экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU