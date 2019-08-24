«Стало намного лучше»: Бари Алибасов рассказал о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной
Супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказал в «Инстаграм» о состоянии госпитализированной актрисы. Он разместил совместные снимки и лаконично написал:
- Лиде стало намного легче, спасибо военному госпиталю имени А.А. Вишневского.
Федосеева-Шукшина почувствовала себя плохо во время отдыха в Болгарии. Но из-за отсутствия нужных документов ей не смогли оказать медицинскую помощь. Актрису доставили в Москву, где она была госпитализирована.
Вероятной причиной ухудшения ее самочувствия стал стресс. Близкие актрисы рассказали, что у нее были сложности в отношении с внуками. Серьезным ударом стала госпитализация Бари Алибасова, который получил ожог пищевода, по ошибке выпив средство для очистки труб.
Алибасов обвинил в болезни жены дочь Федосеевой-Шукшиной, Ольгу. По его мнению, она спровоцировала обострение болезни требованиями развода матери с продюсером. Ольгу волнует судьба интеллектуального наследия ее отца - Василия Шукшина. Женщина не хочет, чтобы оно попало в руки чужих людей.
ИСТОЧНИК KP.RU