2019-08-24T11:16:21+03:00
Общество

«Стало намного лучше»: Бари Алибасов рассказал о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной

Актриса почувствовала себя плохо во время отдыха в Болгарии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актриса находилась в Болгарии, когда начались проблемы со здоровьемАктриса находилась в Болгарии, когда начались проблемы со здоровьемФото: Борис КУДРЯВОВ
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Супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказал в «Инстаграм» о состоянии госпитализированной актрисы. Он разместил совместные снимки и лаконично написал:

- Лиде стало намного легче, спасибо военному госпиталю имени А.А. Вишневского.

Федосеева-Шукшина почувствовала себя плохо во время отдыха в Болгарии. Но из-за отсутствия нужных документов ей не смогли оказать медицинскую помощь. Актрису доставили в Москву, где она была госпитализирована.

Вероятной причиной ухудшения ее самочувствия стал стресс. Близкие актрисы рассказали, что у нее были сложности в отношении с внуками. Серьезным ударом стала госпитализация Бари Алибасова, который получил ожог пищевода, по ошибке выпив средство для очистки труб.

Алибасов обвинил в болезни жены дочь Федосеевой-Шукшиной, Ольгу. По его мнению, она спровоцировала обострение болезни требованиями развода матери с продюсером. Ольгу волнует судьба интеллектуального наследия ее отца - Василия Шукшина. Женщина не хочет, чтобы оно попало в руки чужих людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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