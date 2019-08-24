Серхио Рамос назвал всех значимых для него тренеров

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-24T12:16:28+03:00

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Серхио Рамос, капитан «Реал Мадрида» и сборной Испании, перечислил тренеров, которые по его мнению внесли наибольший вклад в его карьеру. Примечательно, что Жозе Моуриньо, тренировавшего «Реал Мадрид» с 2010 по 2013 год.

Несмотря на то, что именно при Моуриньо «Реал Мадрид» первый раз взял кубок Испании и прошел 1/8 Лиги Чемпионов, Рамос не включил португальца в свой список наиболее значимых тренеров.

«Самым важным тренером для меня является Хоакин Капаррос. Он был первым, кто дал мне возможность сыграть в Примере и осуществить свою мечту. Затем назову Луиса Арагонеса, благодарен ему за предоставленную возможность играть в сборной Испании. Возможно, в последние годы важную роль сыграли Анчелотти и Зидан. Я пережил незабываемые моменты в Лиге чемпионов», - цитирует футболиста Esquire.

Примечательно, что и капитаном команды Рамос тоже стал при Моуриньо, потому что был продан Касильяс.

За «королевский» клуб Рамос выступает с 2005 года. До этого он на протяжении трех сезонов играл в составе «Севильи».

ИСТОЧНИК KP.RU