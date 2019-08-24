2019-08-24T12:35:54+03:00
Общество

Минздрав опроверг слухи о дефиците инсулина в России

Ранее сообщалось, что почти четверть аукционов на закупки инсулина были сорваны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Проблемы с нехваткой лекарства появились в регионах из-за "некорректного применения цен заказчиком"Проблемы с нехваткой лекарства появились в регионах из-за "некорректного применения цен заказчиком"Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Минздрав сообщил об отсутствии проблем с закупкой инсулина. Лекарство по данным ведомства производится в объеме, который покрывает потребность. Таким образом минздрав опровег информацию о дефиците инсулина.

В пятницу 23 августа появилась информация, что четверть аукционов на закупку инсулина оказалась сорвана: из 2,8 тыс. тендеров без заявок осталось 692.

- Проводится ежемесячный мониторинг ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. В августе 2019 года увеличение цены в среднем составило 3 %, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке, дефектуры рынка также не выявлено, - сообщили в пресс-службе минздрава.

При этом в ведомстве признали, что первом квартале в некоторых регионах были несостоявшиеся закупки. Но причина не в нехватке лекарств, а в «некорректным применением заказчиком цены».

ИСТОЧНИК KP.RU

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