Трамп прибыл во Францию на саммит G7

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-24T13:27:25+03:00

Советники американского лидера до последнего не знали, поедет он на саммит или нет Фото: REUTERS

Саммит пройдет в Биаррице с 24 по 26 августа

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Американский президент прибыл во Францию на саммит G7. Об этом сообщило агентство AFP news agency. В Белом Доме до последнего не знали, поедет Дональд Трамп во Францию или нет, поскольку он назвал встречу «пустой тратой времени» из-за того, что слишком много внимания здесь уделяют обсуждению вопросов экологии.

Несколько последних месяцев он признавался советникам, что не хочет принимать участие в саммите.

Источники из окружения американского лидера сообщили, что с большей охотой Трамп обсудил бы проблемы мировой экономики и вопросы, касающиеся деятельности США. Его помощники добивались изменения повестки встречи, настаивали на увеличении в списках вопросов, связанных с экономикой.

В администрации Трампа заявили, что вопрос возвращения России в формат «большой восьмерки» может быть поднят на встрече лидеров G7.

ИСТОЧНИК KP.RU