2019-08-24T14:10:27+03:00
Политика

Появилось видео пуска ракет «Синева» и «Булава»

Ракеты морского базирования успешно поразили цели на полигонах в Архангельской области и на Камчатке
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Появилось видео пуска двух ракет «Синева» и «Булава»Появилось видео пуска двух ракет «Синева» и «Булава»
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Появилось видео успешного пуска баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава», которые поразили цели на полигонах в Архангельской области и на Камчатке.

Как писал ранее сайт kp.ru, в субботу, 24 августа, Министерство обороны России сообщило об успешном испытании двух баллистических ракет, пущенных с ракетных подводных лодок стратегического назначения «Тула» и «Юрий Долгорукий».

В соответствии с планом боевой подготовки запуск «Синевы» и «Булавы» производился из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря. Ракеты поразили учебные цели на полигонах «Чижа» в Архангельской области и «Кура» на полуострове Камчатка.

В Минобороны сообщили, что блоки ракет выполнили полный цикл программы и была подтверждена работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов.

Видео пусков ракет «Синева» и «Булава» с подлодок в Баренцевом море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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