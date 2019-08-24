РФ передала Молдавии знамена частей, освобождавших страну от фашистов
До настоящего момента боевые символы хранились в Центральном музее Вооруженных сил России
Изменить размер текста:
Россия передала Молдавии знамена воинских частей, которые освобождали республику от фашистских захватчиков во время Второй мировой войны. До настоящего момента эти боевые символы хранились в Центральном музее Вооруженных сил РФ. Об их передаче российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, выступая на мероприятии, посвященном 75-летию освобождения Молдавии от оккупантов.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU