РФ передала Молдавии знамена частей, освобождавших страну от фашистов

СЕГОДНЯ 15:06 2019-08-24T15:06:42+03:00

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Россия передала Молдавии знамена воинских частей, которые освобождали республику от фашистских захватчиков во время Второй мировой войны. До настоящего момента эти боевые символы хранились в Центральном музее Вооруженных сил РФ. Об их передаче российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, выступая на мероприятии, посвященном 75-летию освобождения Молдавии от оккупантов.

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ИСТОЧНИК KP.RU