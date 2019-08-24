СЕГОДНЯ 15:08 2019-08-24T15:18:49+03:00

Жители Нгау Тау Кок собрались у полицейского участка и начали строить баррикады из палок и бутылок

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В Гонконге продолжаются антиправительственные народные волнения. В субботу 24 августа на улицы вышли жители города Нгау Тау Кок. Тысячи человек собрались у полицейского участка и начали строить баррикады из бамбуковых палок и пластиковых бутылок с водой.

Однако, такое ограждение не смогло защитить протестующих от слезоточивого газа, который в итоге применили полицейские. Как пишет местное агентство новостей RTHK, на эту меру пошли после того, как в полицейского кто-то из толпы бросил бутылку с зажигательной смесью.

О числе пострадавших среди протестующих ничего не известно.

Народные волнения не стихают в Гонконге несколько месяцев. Причиной стал законопроект об экстрадиции. Подозреваемых в совершении преступлений предложено выдавать по указу главы администрации в том числе и материковой части Китая. Народ считает, что с помощью такого закона, если он будет принят, власти смогут бороться с неугодными людьми.

Чтобы добиться отмены, люди выходят на улицы. Отдельный митинг проводили педагоги, заняв центральный парк Чатер-Гарден.

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих.

ИСТОЧНИК KP.RU