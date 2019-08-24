В Карелии спустили на воду судно «Юрий Маслюков»

СЕГОДНЯ 15:36 2019-08-24T15:36:27+03:00

Еще шесть строят на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе

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«Юрий Маслюков» - это дноуглубительное судно, предназначенное для эксплуатации в Белом, Балтийском, Азовском, Каспийском морях, в том числе в морских портах Северо-Западной части России. Оно оборудовано грунтоприёмником, системой гидроразмыва и заменяемыми зубьями для рыхления плотных слежавшихся грунтов. Построено из современных материалов обычной и повышенной прочности, его длина - выше 84 метров.

Через неделю после спуска на воду начнутся швартовные испытания судна, после чего судно ждут пусконаладочные работы и уже ходовые испытания. Ожидается, что до конца года его передадут заказчику. Портом приписки «Юрия Маслюкова» станет Архангельск.

В церемонии открытия приняли участие глава Республики Артур Парфенчиков, заместитель Секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков, зам. генерального директора по флоту ФГУП «Росморпорт» Василий Стругов, представители федеральных и региональных органов власти.

В церемонии открытия принял участие глава Республики Артур Парфенчиков

«В первую очередь, это ваша заслуга, ваше искусство, ваше творение. Мы гордимся, что такие большие суда рождаются на онежском заводе. Это первое судно такого класса, которое построено в современной России. Надеюсь, что благодаря поддержке федерального центра, лично Секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, председателя Госкомиссии по празднованию 100-летия республики, в ближайшее время нам удастся воплотить наши планы и сделать Онежский судостроительный завод первой в России цифровой верфью», - сказал глава Республики Артур Парфенчиков.

“С 2015 года на заводе построено уже 13 судов, и на ближайшее время есть заказ на 6 судов. Это стало возможным благодаря совместным усилиям руководства республики, предприятия, федеральных органов и Госкомиссии по подготовке 100-летия республики”, - заявил Сергей Вахруков.

Судостроительная верфь ЗАО «Онежский судостроительный завод» образована в 2002 году. Полный цикл работ по строительству судов заводом начал выполняться с 2003 года.

Сегодня ведется строительство 6 судов на сумму 3 318,5 млн. руб., на заводе работают более 500 человек.

Верфь выполняет заказы по восстановительному ремонту лоцманского катера «Крутояр», судоремонтные работы на лоцманском катере «Санкт-Петербург», ремонт гребных винтов лоцмейстерских катеров «Вавчуга» и «Капитан Шершнев».

А в соответствии с указанием Президента от 16 ноября 2017 года предусмотрена глубокая модернизации завода.

Минпромторгом России она включена в госпрограмму «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

ИСТОЧНИК KP.RU