2019-08-24T16:39:26+03:00
Политика

Иран обеспокоен ракетными испытаниями США после выхода из ДРСМД

В Тегеране считают, что такие действия несут угрозу международной безопасности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Иран обеспокоен испытаниями ракеты в СШАИран обеспокоен испытаниями ракеты в СШАФото: ТАСС
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Иран серьезно обеспокоен тем, что США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а вскоре после истечения срока действия соглашения еще и провели ракетные испытания. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Аббас Мусави.

"Действия США могут спровоцировать всемирную гонку вооружения, которая, помимо угрозы международной безопасности, ляжет тяжелым экономическим бременем на другие страны и приведет к снижению уровня жизни в мире", - сказал дипломат.

Он также призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на столь "разрушительные" действия Вашингтона. Комментария приводится на сайте МИД Ирана.

Сайт kp.ru писал, что сам Тегеран накануне успешно испытал новую ракету собственного производства. При этом власти республики не уточнили, идет ли речь о баллистической ракете.

Заместитель министра иностранных дел Рябков заявил, что «нет оснований для пересмотра военной доктрины» после прекращения действия Договора о РСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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