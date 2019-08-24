Иран обеспокоен ракетными испытаниями США после выхода из ДРСМД

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-24T16:39:26+03:00

В Тегеране считают, что такие действия несут угрозу международной безопасности

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Иран серьезно обеспокоен тем, что США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а вскоре после истечения срока действия соглашения еще и провели ракетные испытания. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Аббас Мусави.

"Действия США могут спровоцировать всемирную гонку вооружения, которая, помимо угрозы международной безопасности, ляжет тяжелым экономическим бременем на другие страны и приведет к снижению уровня жизни в мире", - сказал дипломат.

Он также призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на столь "разрушительные" действия Вашингтона. Комментария приводится на сайте МИД Ирана.

Сайт kp.ru писал, что сам Тегеран накануне успешно испытал новую ракету собственного производства. При этом власти республики не уточнили, идет ли речь о баллистической ракете.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724157" frameborder="0"></iframe> Заместитель министра иностранных дел Рябков заявил, что «нет оснований для пересмотра военной доктрины» после прекращения действия Договора о РСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU